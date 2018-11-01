У саратовского пенсионера украли деньги через мобильный банк в телефоне
Задержанный подозреваемый дал признательные показания
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Накануне, 31 октября, в полицию Октябрьского района обратился 64-летний пенсионер с заявлением, что он потерял мобильный телефон. После утраты гаджета через мобильный банк, находящийся в телефоне, неизвестные совершили кражу денег с карты в сумме 5,4 тыс. рублей.
- Стражи порядка задержали 35-летнего монтажника-рецидивиста, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.
Во время обыска жилища подозреваемого был найден телефон пострадавшего. Задержанный дал признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело.