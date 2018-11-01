Субботнюю ярмарку на Театральной площади отменили для подготовки к Дню народного единства

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-01T11:49:44+03:00

Она пройдет в пятницу

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Сельхозярмарка соберет саратовцев на трех площадках в субботу, а желающим купить продукты на Театральной площади придется наведаться туда в пятницу.

- Мероприятие переносится из-за подготовки к культурно-массовым мероприятиям, которые пройдут в честь Дня народного единства, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе администрации Саратова.

Напомним, праздник пройдет 4 ноября и подарит саратовцам три выходных дня.