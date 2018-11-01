В Саратовской области задержали наркомана с марихуаной и гашишем

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-01T11:36:12+03:00

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Накануне, 31 октября, в селе Натальин Яр Перелюбского района полицейские задержали 38-летнего рабочего одного из местных хозяйств. При досмотре у него была обнаружена серо-зеленая масса с резким запахом конопли.

- Позже в доме у подозреваемого была изъята кастрюля и ложка с остатками вещества с резким запахом конопли и полиэтиленовый пакет с марихуаной, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Согласно заключению эксперта, 106,45 грамма вещества является марихуаной, а 6,41 грамма — гашишное масло.

По факту хранения и изготовления наркотиков возбуждено уголовное дело.