В Саратовской области задержали наркомана с марихуаной и гашишем
По факту хранения и изготовления возбуждено уголовное дело
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Накануне, 31 октября, в селе Натальин Яр Перелюбского района полицейские задержали 38-летнего рабочего одного из местных хозяйств. При досмотре у него была обнаружена серо-зеленая масса с резким запахом конопли.
- Позже в доме у подозреваемого была изъята кастрюля и ложка с остатками вещества с резким запахом конопли и полиэтиленовый пакет с марихуаной, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Согласно заключению эксперта, 106,45 грамма вещества является марихуаной, а 6,41 грамма — гашишное масло.
По факту хранения и изготовления наркотиков возбуждено уголовное дело.