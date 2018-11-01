2018-11-01T11:19:15+03:00
Общество

Мэр Саратова: На стройплощадке гимназии в Елшанке — бардак

Исаев пообещал приезжать на объект без предупреждения
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Михаил Исаев раскритиковал строителей пристройки к гимназииМихаил Исаев раскритиковал строителей пристройки к гимназии
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Утро 1 ноября глава администрации Саратова Михаил Исаев начал с посещения стройплощадки в поселке Елшанка, где возводится пристройка к гимназии №89.

На совещание он вызвал туда же главу Ленинского района Ладу Мокроусову, заместителя мэра по городскому хозяйству Максим Сиденко, представителей строительных организаций и директора гимназии.

- Отставание от графика серьезное, на строительной площадке бардак. Работать необходимо в круглосуточном режиме. Никаких пауз в работе быть не должно!, — распек собравшихся руководитель муниципалитета.

Он велел срочно приступать к работам по благоустройству и планировке прилегающей территории, вывезти скопившийся мусор и обеспечить освещение территории для работы в ночное время.

Чтобы начать отделку внутри здания, поручено закрыть временными перекрытиями окна и двери и обеспечить отопление здания.

Исаев раскритиковал работу подрядчика, заметив, что у него нет желания использовать все возможности для ускорения строительства.

Мэр сказал, что станет приезжать на объект в любое время суток и без предупреждения.

Напомним, строительство пристройки 26 октября посетил спикер ГД Вячеслав Володин и также отметил отставание от графика работ на объекте, который возводится на федеральные средства.

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