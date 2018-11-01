2018-11-01T10:44:50+03:00
Происшествия

В Энгельсе ранее судимый снял деньги с симкарты

К ней была привязана банковская карта
Тимур Гадеев
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Накануне, 31 октября, в полицию Энгельса поступило заявление от 62-летнего мужчины, что две недели назад он потерял свою сим-карту, к которой был привязан банковский счет. Позже с него кто-то снял деньги.

- Сотрудники полиции во время операции «Антикриминал» задержали 26-летнего ранее неоднократно судимого жителя Смеловки Энгельсского района, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Задержанный свою вину признал и сообщил, что все деньги уже потратил на собственные нужды. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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