2018-11-01T10:40:37+03:00
Общество

Юлия Литневская: Саратовские участники Парада Памяти — наша гордость

Региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская отметила важность участия школьников в Параде Памяти
Екатерина Семенова
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Саратовская делегация, в состав которой вошли учащиеся городских кадетских школ №№1 и 2, а также представители казачьих классов школы №43, в этом году 7 ноября в пятый раз примет участие в Параде Памяти, проходящим в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Самаре. Поддержку в организации поездки на мероприятие школьникам оказывает Саратовское региональное отделение партии «Единая Россия».

- Для школьников возможность принять участие в межрегиональном мероприятии такого уровня, пройти по площади, с которой в 1941 году уходили на фронт наши солдаты — большое событие в жизни. Чтобы попасть в состав делегации, необходимо пройти строгий отбор, хорошо учиться, быть лучшим в строевой подготовке. Конечно, саратовские участники Парада Памяти – наша гордость. Не сомневаюсь, что они покажут себя с лучшей стороны и вернутся из Самары с положительными эмоциями, поделятся ими со школьными друзьями. Такие мероприятия пробуждают в сердцах подрастающего поколения чувство гордости за свою страну и ее великую историю, — прокомментировала региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

Парад Памяти — это масштабное военно-патриотическое мероприятие, которое проводится с 2011 года в Самаре по инициативе партии «Единая Россия». Мероприятие посвящено легендарному военному Параду, состоявшемуся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. В Параде принимают участие все регионы Приволжского федерального округа — каждый представляет в шествии свой расчет.

Партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается...», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.

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