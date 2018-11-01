Пассажирка автобуса Саратов — Энгельс разбилась при падении

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-01T10:30:07+03:00

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Пожилая пассажирка автобуса №284К не смогла доехать до Энгельса из-за падения в салоне.

- По предварительным данным, пенсионерка не достигла конечной точки по вине 44-летнего водителя. Все произошло в 12:15 31 октября на участке напротив дома №190\198 по улице Чернышевского, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Из салона автобуса 75-летняя женщина отправилась в больницу.