Пассажирка автобуса Саратов — Энгельс разбилась при падении
Женщина упала в салоне
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Пожилая пассажирка автобуса №284К не смогла доехать до Энгельса из-за падения в салоне.
- По предварительным данным, пенсионерка не достигла конечной точки по вине 44-летнего водителя. Все произошло в 12:15 31 октября на участке напротив дома №190\198 по улице Чернышевского, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Из салона автобуса 75-летняя женщина отправилась в больницу.