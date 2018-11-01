Шесть домов Саратова остаются без тепла
Администрация просит сообщать о проблемах на «горячую линию»
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По состоянию на восемь часов утра в Саратове без отопления остаются шесть многоквартирных домов.
Как уточнили «КП-Саратов» в мэрии, в пяти домах тепла нет из-за повторных порывов на коммуникациях. В одном доме работы проводит управляющая организация.
Администрация просит сообщать об отсутствии отопления по телефонам «горячей линии».
Тепла нет в домах на следующих улицах: Воскресенская, Чернышевского, Челюскинцев, Чехова, Шевченко, Советская.