В Ивантеевке полиция задержала воровку-официантку

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-01T10:16:16+03:00

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Суд вынес приговор 33-летней жительнице села Ивантеевка за кражу трех мобильных телефонов.

- Первая кража произошла четыре месяца назад. Добычей злоумышленницы стал сотовый телефон Samsung, принадлежащий клиентке заведения, куда та зашла пообедать. Но остановиться на этом женщина не захотела, — рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Месяц спустя пьяная сельчанка не удержалась от соблазна забрать два сотовых телефона, которые лежали на капоте автомобиля, припаркованного около одного из домов.

Теперь гражданке придется 140 часов отрабатывать награбленное.