2018-11-01T09:52:29+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина пойдет под суд за убийство старшего брата шампуром

Родственник скончался через несколько дней в больнице
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе следователи собрали достаточно доказательств для завершения расследования по обвинению 19-летнего местного жителя в убийстве.

- Правоохранители считают, что днем 9 октября между подозреваемым и его 28-летним двоюродным братом произошла ссора. Во время конфликта старший обозвал младшего. В тот же день вечером оскорбленный пришел к родственнику в дом, расположенный в Мурманском проезде Энгельса, чтобы выяснить отношения. Там он один раз ударил потерпевшего в живот шампуром, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

После с ранением его госпитализировали, однако через несколько дней 28-летний мужчина скончался в лечебном учреждении от колотого ранения брюшной полости с повреждением внутренних органов.

Злоумышленник не признал своей вины в убийстве. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Саратова: На стройплощадке гимназии в Елшанке - бардак
В Энгельсе ранее судимый снял деньги с симкарты
Юлия Литневская: Саратовские участники Парада Памяти — наша гордость
Пассажирка автобуса Саратов — Энгельс разбилась при падении
Шесть домов Саратова остаются без тепла
В Ртищеве рецидивист вынес из дома три чугунные батареи
В Ивантеевке полиция задержала воровку-официантку
В Балакове рецидивист завладел квартирой
Панков: Председатель Палаты депутатов Аргентины принял приглашение Вячеслава Володина посетить Россию
Пациента больницы в Энгельсе осудили на полтора года за кражу телефона
В Саратове из-за тумана задерживаются вылеты самолетов
День народного единства подарит саратовцам три выходных
На оживленной дороге Саратова перевернулся автомобиль
Саратовские снайперы заняли первое место в соревнованиях Приволжского округа Росгвардии
За сутки тепла лишились 35 домов Саратова
Под Саратовом сельчанка лишилась «золотых сердец»
На чиновников саратовской мэрии возбуждено уголовное дело
В Саратове грабитель ударил продавщицу по голове украденной бутылкой коньяка
Под Вольском пропал пенсионер в галошах
Клиентам Банка ВТБ (ПАО) предлагают наказать его за нарушения
В четверг в Саратовской области снегопада не ожидается