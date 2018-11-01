В Энгельсе мужчина пойдет под суд за убийство старшего брата шампуром

СЕГОДНЯ 09:52 2018-11-01T09:52:29+03:00

Родственник скончался через несколько дней в больнице

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В Энгельсе следователи собрали достаточно доказательств для завершения расследования по обвинению 19-летнего местного жителя в убийстве.

- Правоохранители считают, что днем 9 октября между подозреваемым и его 28-летним двоюродным братом произошла ссора. Во время конфликта старший обозвал младшего. В тот же день вечером оскорбленный пришел к родственнику в дом, расположенный в Мурманском проезде Энгельса, чтобы выяснить отношения. Там он один раз ударил потерпевшего в живот шампуром, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

После с ранением его госпитализировали, однако через несколько дней 28-летний мужчина скончался в лечебном учреждении от колотого ранения брюшной полости с повреждением внутренних органов.

Злоумышленник не признал своей вины в убийстве. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд.