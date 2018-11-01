Панков: Председатель Палаты депутатов Аргентины принял приглашение Вячеслава Володина посетить Россию

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-01T09:56:27+03:00

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Продолжается работа парламентского форума и Саммита спикеров парламентов государств — участников G20, который проходит в Буэнос-Айресе в преддверии встречи лидеров стран «большой двадцатки». Об этом рассказал участник делегации Государственной думы, депутат Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

Ранее депутат отмечал, что с приходом Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы активизировались межпарламентские контакты, что способствует укреплению межгосударственных связей, взаимодействию по вопросам, важным для граждан.

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- Глава делегации Иван Мельников предложил всем государствам принять участие в гуманитарной миссии. В частности, по Сирии, где клубок политических и экономических интересов разнообразен. Вопросы беженцев — это одна из глобальных проблем малых государств. Миссия благотворительных операций в разные годы была благородной, — отметил Николай Панков.

По его словам, на встрече с КНР затрагивались вопросы двухсторонней дружбы. Парламентарии отметили большую роль глав государств, выразили готовность сотрудничать ради укрепления мира.

- Председатель парламента Турции Бинали Йылдырым призвал усилить ответственность G20 перед слабыми государствами. Он отметил, что терроризм начинался как местный, затем региональный, затем мировой. Уже 1,5 млн беженцев идут через Турцию из Сирии. И Турция готова помогать им, тратя свой бюджет другие средства. 17% — это госбюджет, а 85% — это инвестиции в дороги, инфраструктуру и другие проекты. Всем сильным государствам нужно направлять средства на предотвращение эмиграции. Нужно в тех странах, откуда они бегут, дать им политический капитал. А США наоборот, наращивают свой капитал. И наоборот, 2,4 трлн долларов вывели из развитых стран. Парламенты должны помогать правительствам развивать экономику. Для этого они должны разрабатывать и принимать такие законы, чтобы привлечь инвесторов, — считает Николай Панков.

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По словам депутата, председатель палаты депутатов Аргентины Эмилио Монсо принял приглашение от спикера Госдумы Вячеслава Володина посетить Россию. Предложение совершить визит в РФ передал первый вице-спикер ГД Иван Мельников.