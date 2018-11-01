Пациента больницы в Энгельсе осудили на полтора года за кражу телефона
Он достал его с пола под кроватью
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В Энгельсе осудили жителя Саратова, его признали виновным в краже дорогого телефона.
- 1 августа гражданин в палате энгельсской горбольницы №1 похитил смартфон, принадлежащий пациенту лечебницы. Злоумышленник достал его с пола под кроватью, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Сумма ущерба для потерпевшего составила 24 тыс. рублей.
Суд назначил мужчине полтора года лишения свободы в колонии строгого режима.