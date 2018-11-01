День народного единства подарит саратовцам три выходных
Праздник будет отмечаться и на следующей неделе
.Фото: Екатерина Семенова
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День народного единства подарит жителям Саратовской области три дня отдыха.
- Речь идет о тех, кто работает на «пятидневке». Остальным праздник позволит набраться сил в понедельник и уйти на час пораньше с работы в субботу, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области.
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