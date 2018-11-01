День народного единства подарит саратовцам три выходных

СЕГОДНЯ 09:20 2018-11-01T09:33:39+03:00

Праздник будет отмечаться и на следующей неделе

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День народного единства подарит жителям Саратовской области три дня отдыха.

- Речь идет о тех, кто работает на «пятидневке». Остальным праздник позволит набраться сил в понедельник и уйти на час пораньше с работы в субботу, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области.

Условие сохраняется, если у вас в коллективе не установлен другой график работы.