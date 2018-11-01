Саратовские снайперы заняли первое место в соревнованиях Приволжского округа Росгвардии

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-01T09:40:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовские росгвардейцы заняли первое место в тактических соревнованиях снайперов Приволжского округа Росгвардии.

Состязания проходили на базе центра подготовки личного состава росгвардейцев в Тольятти. В составе участников выступали представители воинских частей специального назначения, подразделений ОМОН и СОБР — в общей сложности 18 снайперских пар.

.

- В положение о соревнованиях включили семь упражнений, среди которых снайперская дуэль, полоса препятствий, скрытное передвижение по лесистой местности. При этом одна из целей, которую планировали достичь организаторы соревнований — отточить действия именно в составе снайперской пары, — рассказали в управлении Росгвардии по Саратовской области.

Лидерами соревнований стали сотрудники управления Росгвардии по Саратовской области, второе место заняли кировские росгвардейцы, «бронза» досталась снайперам из Башкирии.