За сутки тепла лишились 35 домов Саратова

СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-01T09:11:22+03:00

В городе продолжают происходить аварии на теплосетях

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Вечером 21 октября в Саратове без отопления оставались 42 дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, 41 дом не отапливается из-за повторных повреждений на трубопроводах и один дом — из-за работ на домовой котельной.

Восстановлением теплоснабжения занимаются восемь бригад «Т Плюс», две бригады управляющих компаний и две — МУП «ГАРС».

Тепло отсутствует в домах на улицах Воскресенская, Чернышевского, Челюскинцев, Чехова, Моторная, Шевченко, Советская, Большая Казачья, Вавилова, Вольская, Пугачева, Советская, Чапаева, Яблочкова, в Мирном переулке и на проспекте Кирова.

При этом на вечер 30 октября без тепла оставались семь домов.