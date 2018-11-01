Под Саратовом сельчанка лишилась «золотых сердец»

СЕГОДНЯ 08:45 2018-11-01T09:09:27+03:00

У нее украли семь украшений

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Полиция Ртищевского района выявила злоумышленницу, которая четыре месяца назад оставила 32-летнюю жительницу поселка Темп без золотых украшений.

- Добычей 48-летней гражданки стал кулон в виде двух сердец, серьги, браслет и крестик. Задержанная призналась, что драгоценности перекочевали в ближайший ломбард, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Своего первого уголовного наказания женщина ожидает под подпиской о невыезде. Ей грозит шесть лет лишения свободы с выплатой 80 тыс. рублей.