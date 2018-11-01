2018-11-01T09:01:57+03:00
Происшествия

На чиновников саратовской мэрии возбуждено уголовное дело

Областной следственный комитет опубликовал официальное подтверждение
Тимур Гадеев
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Как уже сообщала «КП-Саратов», служащие горадминистрации подозреваются к причастности к нашумевшему делу о краже сотен млн рублей у саратовских дольщиков Алексеем Абасовым.

Накануне в домах некоторых сотрудников мэрии, а также в самой горадминистрации прошли обыски.

- Следственным отделом по городу Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Саратова возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, а также повлекших существенное нарушение законных прав и интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства, — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, нарушения должностных полномочий касаются распределения земельных участков, в том числе и для строительства жилых комплексов Алексея Абасова.

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Документ подписан Андреем Гнусиным

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