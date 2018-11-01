2018-11-01T08:54:09+03:00
Происшествия

В Саратове грабитель ударил продавщицу по голове украденной бутылкой коньяка

Женщину отвезли в больницу, а мужчину задержали
Екатерина Семенова
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27 октября в полицию Кировского района Саратова с заявлением об ограблении обратилась 43-летняя женщина, директор магазина.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, в промежуток между 14:00 и 14:20 в торговую точку на Большой Садовой, 168/174 пришел неизвестный мужчина.

Он открыто похитил бутылку коньяка Old Barrel за 323 рубля. Потом этой же тарой он ударил 27-летнюю продавщицу по голове. С подозрением на сотрясение пострадавшая была госпитализирована.

После этого нападавший скрылся.

Возбуждено уголовное дело. 31 октября в рамках операции «Антикриминал» был задержан 37-летний гражданин, ранее судимый и нигде не работающий. Он дал признательные показания.

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