В Саратове грабитель ударил продавщицу по голове украденной бутылкой коньяка
27 октября в полицию Кировского района Саратова с заявлением об ограблении обратилась 43-летняя женщина, директор магазина.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, в промежуток между 14:00 и 14:20 в торговую точку на Большой Садовой, 168/174 пришел неизвестный мужчина.
Он открыто похитил бутылку коньяка Old Barrel за 323 рубля. Потом этой же тарой он ударил 27-летнюю продавщицу по голове. С подозрением на сотрясение пострадавшая была госпитализирована.
После этого нападавший скрылся.
Возбуждено уголовное дело. 31 октября в рамках операции «Антикриминал» был задержан 37-летний гражданин, ранее судимый и нигде не работающий. Он дал признательные показания.