Под Вольском пропал пенсионер в галошах
Мужчину ищут более трех дней
Анатолий Маханов
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В селе Ивановка Вольского района Саратовской области пропал пенсионер.
Как рассказали «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», 78-летний Анатолий Маханов пропал 29 октября.
Приметы мужчины: рост 170 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы, щетина на лице.
На момент пропажи Анатолий Маханов был одет в коричневую куртку, темно-синее трико с белыми лампасами, кепку камуфляжной расцветки и галоши.