2018-11-01T07:51:57+03:00
Происшествия

Под Вольском пропал пенсионер в галошах

Мужчину ищут более трех дней
Екатерина Семенова
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Анатолий МахановАнатолий Маханов
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В селе Ивановка Вольского района Саратовской области пропал пенсионер.

Как рассказали «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», 78-летний Анатолий Маханов пропал 29 октября.

Приметы мужчины: рост 170 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы, щетина на лице.

На момент пропажи Анатолий Маханов был одет в коричневую куртку, темно-синее трико с белыми лампасами, кепку камуфляжной расцветки и галоши.

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