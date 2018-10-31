Радаев: Ни один больной сахарным диабетом не должен остаться без внимания

СЕГОДНЯ 19:28 2018-10-31T19:31:50+03:00

Он поручил минздраву и общественности ежедневно мониторить ситуацию по каждому пациенту

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Губернатор Валерий Радаев провел совещание, на котором обсуждался ряд вопросов, связанных с системой здравоохранения, в частности лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом.

- Тема обеспечения лекарствами больных сахарным диабетом остается резонансной. Напомню, что на эти цели только в октябре из областного бюджета было выделено 158 млн рублей. Я взял эту тему под личный контроль с требованием исключить случаи, когда больным не предоставляются в нужном объеме жизненно необходимые препараты.

Поручаю министерству здравоохранения совместно с профильным общественным советом наладить ежедневный мониторинг ситуации по каждому больному диабетом. И незамедлительно реагировать на любое обращение. А мне в еженедельном режиме предоставлять всю соответствующую информацию.

Готов встретиться с руководителями общественной организации диабетиков, оценить ее возможности и обсудить перспективы дальнейшей деятельности. Если это реальная помощь людям, пренебрегать ей нельзя. И будем искать правовые механизмы, чтобы организация полноценно работала.

Еще раз повторюсь: ни один больной сахарным диабетом не должен остаться без внимания. От таких социально ориентированных, жизненно важных сфер, как здравоохранение, люди ждут поддержки и справедливости. И этот запрос на справедливость – отправная точка всей нашей работы, — заявил глава региона.

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