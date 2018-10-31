2018-10-31T16:52:42+03:00
Происшествия

В Вольском районе сгорел «КамАЗ»

На тушение огня выезжала 1 пожарная машина
Тимур Гадеев
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Сегодня в 12:43 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании автомашины «КамАЗ» на автортассе недалеко от села Широкий Буерак в Вольском районе. Площадь пожара составила 15 квадратных метра. Причина пожара устанавливается. В результате пожара пострадавших нет. В 13:24 пожар был полностью ликвидирован.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения: 2 человека личного состава и 1единица техники.

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