2018-10-31T16:48:46+03:00
Происшествия

В Саратовской области возбудили три дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов

Все изъятое оружие пригодно для стрельбы
Тимур Гадеев
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Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Антикриминал» задержали двоих саратовцев и одного жителя Энгельса, за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

- Так у 39-летнего жителя Энгельса полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья ИЖ-К 16 калибра. Задержанный пояснил, что оружие для него изготовил дядя, который недавно скончался.

Кроме того, в Заводском районе 36-летний гражданин хранил в своем гараже охотничий карабин «Лось-7» калибра 7,62 мм. А в Октябрьском районе задержан 29-летний ранее судимый мужчина у которого обнаружены и изъяты 23 патрона калибра 5,6 мм.

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Возбуждены уголовные дела по статье незаконный оборот оружия. По результатам проведенных баллистических исследований установлено, что изъятые оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы.

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