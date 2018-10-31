2018-10-31T15:58:42+03:00
Происшествия

У жительницы Саратовской области зек из Самары украл деньги по телефону

У женщины сняли с карты 6000 рублей
Тимур Гадеев
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Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Саратовской области раскрыли дело о мошенничестве годичной давности.

- В ноябре 2017 года на телефон 30-летней жительницы села Чернавка Турковского района позвонил неизвестный и представился сотрудником призового отдела и поздравил ее с тем, что она выиграла телевизор. Однако для его получения необходимо выслать данные ее банковской карты. После того как женщина эти данные предоставила с ее счета списалось 6000 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Только спустя год после происшествия сотрудниками УУР ГУ МВД РФ по Саратовской было установлено, что данное преступление совершил следственно-арестованный по статье мошенничество 36-летний заключенный отбывающий наказание в одной из колоний Самарской области.

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