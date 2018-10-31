2018-10-31T15:14:16+03:00
Общество

Названы самые крупные должники за тепло в Саратовской области

Предприятия задолжали 256 млн рублей
Екатерина Семенова
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Специалисты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подвели промежуточные итоги претензионно-исковой работы за 2018 г. В течение девяти месяцев они подали более 100 исков на общую сумму свыше 42 млн рублей для взыскания задолженности за тепло и ГВС с коммерческих организаций Саратова, Энгельса и Балаково. До конца года в суд будет передано еще несколько десятков дел.

Сейчас эти показатели почти достигли уровня 2017 г. За весь прошлый год подано 112 исков на сумму 49 млн рублей.

Общая задолженность коммерческих организаций Саратова, Энгельса и Балаково на 1 октября т.г. превысила 256 млн рублей. В настоящее время на контроле специалистов Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» находится ряд юридических лиц, которые не торопятся оплачивать накопленные долги. В случае, если в ближайшее время они не будут погашены, энергетики обратятся в суд. В числе крупнейших неплательщиков: ООО «Индустрия» с суммой долга 799 тыс. рублей, ЗАО «Калипсо» - 792 тыс. рублей, ОАО «Саратовский кустовой вычислительный центр» - 745 тыс. рублей и другие.

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