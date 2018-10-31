В Заводском районе рецидивист выломал стену гаража
И украл 12 колес и электроинструменты
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Полицейские Заводского района спустя 10 дней после поступления заявления о краже в гараже задержали ранее неоднократно судимого 44-летнего мужчину.
- Согласно материалам дела, неизвестные путем повреждения стены проникли в гараж, расположенный у дома171а по улице Огородная, и совершили кражу электроинструментов и 12 колес, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Во время обыска найдены чеки из ломбарда, подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье — кража.