2018-10-31T15:15:22+03:00
Происшествия

В Заводском районе рецидивист выломал стену гаража

И украл 12 колес и электроинструменты
Тимур Гадеев
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Полицейские Заводского района спустя 10 дней после поступления заявления о краже в гараже задержали ранее неоднократно судимого 44-летнего мужчину.

- Согласно материалам дела, неизвестные путем повреждения стены проникли в гараж, расположенный у дома171а по улице Огородная, и совершили кражу электроинструментов и 12 колес, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Во время обыска найдены чеки из ломбарда, подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье — кража.

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