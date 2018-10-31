Радаев наградил лучших аграриев Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-31T16:05:29+03:00

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Сегодня, 31 октября в правительстве Саратовской области прошли торжественное собрание, посвященное региональному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В ходе встречи с лучшими аграриями региона из всех районов области, им были вручены Кубки губернатора за победу в областном конкурсе, а также переходящие призы главы региона в различных номинациях за высокие показатели в сельскохозяйственном производстве, переработке и хранении сельскохозяйственной продукции.

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В числе награжденных общество с ограниченной ответственностью «Агрия» Энгельсского района, акционерное общество «Совхоз-Весна» Саратовского района. Всего награждено более 25 предприятий, фермеров и районов.

Радаев заявил, что присутствующие в зале аграрии сами являются главными инвесторами в сельское хозяйство региона.

- Этот год показал, что отрасль двигается вперед, а выбранные точки роста становятся стратегическими направлениями. Вы – главные инвесторы в сельское хозяйство Саратовской области. Инвестиции ваших сельхозпредприятий обеспечивают расширенное воспроизводство и формируют базу ускоренного развития отрасли. 38 проектов по мелиорации в пятнадцати районах, второе место в Поволжье по общей площади заложенных садов, большинство из которых – интенсивного типа, свыше миллиона двухсот тысяч тонн подсолнечника – лучший результат в ПФО. В текущем году поставлен еще один рекорд – мы впервые вышли на показатель в 300 тыс. гектаров, засеянных зернобобовыми, почти в два раза перевыполнили план по чечевице. Остаемся первыми в ПФО по площади пашни и входим в тройку лидеров России», — перечислил достижения этого года губернатор.

Радаев подчеркнул, что месяц назад, на встрече с зампредом российского правительства Алексеем Гордеевым, тот отметил уникальный опыт саратовских аграриев и их вклад в урожай страны, но и «подчеркнул перспективность регионального АПК для роста инвестиций».

«Комсомольская правда – Саратов» к празднику саратовских сельхозпроизводителей подготовила специальный календарь саратовских аграриев. Этот сувенир мог получить каждый, присутствующий на торжественном собрании.

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