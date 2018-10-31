2018-10-31T16:05:29+03:00
Общество

Радаев наградил лучших аграриев Саратовской области

Губернатор назвал их главными инвесторами в сельское хозяйство региона [фото]
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 31 октября в правительстве Саратовской области прошли торжественное собрание, посвященное региональному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В ходе встречи с лучшими аграриями региона из всех районов области, им были вручены Кубки губернатора за победу в областном конкурсе, а также переходящие призы главы региона в различных номинациях за высокие показатели в сельскохозяйственном производстве, переработке и хранении сельскохозяйственной продукции.

.

.

В числе награжденных общество с ограниченной ответственностью «Агрия» Энгельсского района, акционерное общество «Совхоз-Весна» Саратовского района. Всего награждено более 25 предприятий, фермеров и районов.

Радаев заявил, что присутствующие в зале аграрии сами являются главными инвесторами в сельское хозяйство региона.

- Этот год показал, что отрасль двигается вперед, а выбранные точки роста становятся стратегическими направлениями. Вы – главные инвесторы в сельское хозяйство Саратовской области. Инвестиции ваших сельхозпредприятий обеспечивают расширенное воспроизводство и формируют базу ускоренного развития отрасли. 38 проектов по мелиорации в пятнадцати районах, второе место в Поволжье по общей площади заложенных садов, большинство из которых – интенсивного типа, свыше миллиона двухсот тысяч тонн подсолнечника – лучший результат в ПФО. В текущем году поставлен еще один рекорд – мы впервые вышли на показатель в 300 тыс. гектаров, засеянных зернобобовыми, почти в два раза перевыполнили план по чечевице. Остаемся первыми в ПФО по площади пашни и входим в тройку лидеров России», — перечислил достижения этого года губернатор.

Радаев подчеркнул, что месяц назад, на встрече с зампредом российского правительства Алексеем Гордеевым, тот отметил уникальный опыт саратовских аграриев и их вклад в урожай страны, но и «подчеркнул перспективность регионального АПК для роста инвестиций».

«Комсомольская правда – Саратов» к празднику саратовских сельхозпроизводителей подготовила специальный календарь саратовских аграриев. Этот сувенир мог получить каждый, присутствующий на торжественном собрании.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области возбудили три дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов
У жительницы Саратовской области зек из Самары украл деньги по телефону
Депутат Гордумы помогла пенсионерам познакомиться с живописью Шишкина
Названы самые крупные должники за тепло в Саратовской области
В Заводском районе рецидивист выломал стену гаража
Николай Панков: Надо исключить возможность использования земли не в интересах жителей
В Базарном Карабулаке медаботника обвинили в мошенничестве
Под Саратовом мужчина поджег сено тещи после ссоры
Заводской район и центр Саратова остались без воды
Николай Панков: Две палаты парламента представляют нашу страну на международном форуме
Предприниматели из Саратова узнали, как увеличить продажи с помощью управления клиентским опытом
Саблист из СГЮА победил на всероссийском турнире
В Балашове рецидивист ограбил 71-летнюю женщину на 200 рублей
В Саратове задержали избившего продавщицу
Саратов может стать столицей Тотального диктанта
На границе Саратовской области задержан подозреваемый в экстремизме
В Балашове убийцу 78-летней пенсионерки признали невменяемым
В Саратовской области выбрали лучшие летние лагеря
В Пучачеве осудили сотрудника колонии
В Пугачеве при странных обстоятельствах погиб водитель Ford Focus
В Саратове отменили публичные слушания по изменения Устава города
В Энгельсе на пешеходном переходе сбили женщину
Зампред правительства Алексей Стрельников поздравил аграриев с Днем работников сельского хозяйства