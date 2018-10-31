2018-10-31T14:59:26+03:00
Общество

Николай Панков: Надо исключить возможность использования земли не в интересах жителей

Он прокомментировал ситуацию с выделением земли под «абасовские» дома
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков считает, что необходимо выявить и ликвидировать все схемы, по которым земельные участки могут попасть в недобросовестные руки.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в администрации Саратова проводились следственные действия в рамках дела о выделении земельных участков застройщику Алексею Абасову.

- Одна из причин появления большого количества обманутых дольщиков — именно то, что недобросовестные застройщики имели возможность получать земельные участки. Распорядиться которыми в интересах людей они не могли, а может быть и не планировали. Всегда настаивал на детальном анализе всех сделок с городским имуществом и землей, чтобы эти ресурсы использовались рационально, в интересах жителей. Предложив создать рабочую группу, которой удалось вернуть Саратову 66 земельных участков. Отмечу, что проделана большая работа, благодаря, в том числе, бескомпромиссной позиции главы Саратова Михаила Исаева. Ситуация с «абасовскими» домами, пожалуй, самая показательная по числу нарушений. Неоднократно встречался с дольщиками, они считают, что многие участки просто нельзя было отдавать под жилую застройку. Например, для ЖК «Южный», который курирую, отвели участок на территории бывшего авиазавода. Там нет коммуникаций, и достраивать объект нецелесообразно, приходится искать другие возможности предоставить людям жилье. Пострадавших от деятельности таких застройщиков – сотни. Поэтому важно не только выявить и наказать виновных, но и в принципе исключить возможность, что когда-то в будущем земля и имущество могут использоваться не в интересах города и жителей. Это касается и других городов нашей области. Губернатор Валерий Радаев держит на контроле такие вопросы, в том числе по возвращению городской недвижимости в Вольске, — подчеркнул Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов».

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