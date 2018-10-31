В Базарном Карабулаке медаботника обвинили в мошенничестве

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-31T14:55:32+03:00

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Базарно-Карабулакский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дело по обвинению медработника местной районной больницы в мошенничестве и хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения.

- Подозреваемая обманным путем похитила денежные средства в сумме 20 000 рублей, принадлежащие 58-летней жительнице Базарно-Карабулакского района, якобы за содействие в получении ее 36-летней дочери положительного заключения экспертизы об инвалидности. Впоследствии подозреваемая никакой помощи не оказала, а 20 тыс. рублей истратила по своему усмотрению.

Обвиняемая свою вину не признала, но собранных следствием доказательств оказалось достаточно для передачи дела прокурору и далее в суд. Имущество обвиняемой на сумму 60 тыс. рублей арестовано.