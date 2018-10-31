2018-10-31T13:57:08+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина поджег сено тещи после ссоры

Сумма ущерба составила 59 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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32-летний житель Аткарского района Саратовской области пытался обжаловать свой приговор.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 17 января мужчину приговорили к трем годам за умышленный поджог чужого имущества.

Суд установил, что в ночь на 30 августа 2017 года он поджег сено во дворе тестя и тещи, жителей села Елизаветино Аткарского района. В итоге сумма ущерба составила 59 тыс. рублей.

Подсудимый признал вину полностью, но давать какие-либо объяснения отказался. Сторона обвинения огласила его показания, данные в ходе расследования, о том, что он решил отомстить теще после ссоры. Для этого он взял спички и подпалил сено, а потом ушел домой.

Впоследствии мужчина попросил смягчить наказание, но суд счел, что приговор является справедливым и оставил его без изменения.

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