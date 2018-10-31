Николай Панков: Две палаты парламента представляют нашу страну на международном форуме

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-31T13:09:45+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в составе парламентской делегации принимает участие в парламентском форуме и саммите глав парламентов государств, входящих в G20. Об этом парламентарий рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов». Форум проходит в преддверии заседания «двадцатки», который также состоится в Буэнос-Айресе в конце ноября – начале декабря.

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- Да, вылетая в ночь и пролетев 18 часов, мы попали из зимы в лето. Главное, чтобы не получилось, как у Высоцкого, что Христа, распятого в половине пятого, не пустили в Буэнос-Айрес. В составе делегации от Государственной Думы мы прилетели в столицу Аргентины, родину танго и мировых футбольных звезд. Здесь проходит парламентский форум и саммит спикеров участников стран G-20. Отмечу, в Аргентине в кулуарах говорят и о личном вкладе председателя Госдумы Володина в налаживание отношений и отстаивание интересов России на международном уровне. Напомню, что делегация Государственной Думы не участвовала в таких международных встречах с 2010 года. Тогда присутствовали только члены Совета Федерации. А с этого года две палаты парламента вместе представляют нашу страну на таком международном форуме. В этом году решено проводить G-20 в той стране, где будет проходить встреча президентов этих государств. Повесткой парламентариев являются темы, которые будут обсуждаться в дальнейшем лидерами государств. Заявлены три темы: эффективное управление без коррупции; будущее сферы труда и отдельная тема - расширение прав и возможностей женщин. Посмотрим, что преподнесет для нас этот саммит, проходящий здесь, на родине знаменитого революционера Че Гевары. Надеюсь, все будет мирно и продуктивно, — пишет Николай Панков.

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Он также отметил, что дипломаты, работающие за пределами России, высоко оценили парламентское взаимодействие между странами.

- Когда мы прилетели, в аэропорту нас встретил посол России в Аргентине и руководитель Группы дружбы Кастион Рома. По его словам, Аргентина раньше развивалась, как маятник. То сближаясь с Россией, то отдаляясь. Тем самым упуская время для плодотворного сотрудничества. И сегодня наступило время, когда они хотят исправить эти ошибки. Посол отметил, что дипломатам, работающим за пределами страны, очень важна такая поддержка депутатов. Участие в таких престижных мировых форумах говорит о нашем сильном и великом государстве. Тем более, Россия с этого года единственная страна, где участниками являются сразу две палаты. Посол заметил, что после таких форумов сразу меняется отношение к нам и других государств, — отметил Николай Панков.