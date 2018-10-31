Предприниматели из Саратова узнали, как увеличить продажи с помощью управления клиентским опытом

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-31T13:01:18+03:00

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В Самаре состоялось третье мероприятие программы «Бизнес класс» от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей. Проект проходит в регионе при поддержке Правительства Самарской области. Тренинг посетили 176 самых активных участников программы из четырех регионов: Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей. Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел Илья Балахнин, генеральный директор и управляющий партнер Strikh Group. Мероприятие было посвящено увеличению продаж через управление клиентским опытом. Спикер рассказал, как составить маркетинговую стратегию, выстроить коммуникацию с покупателями и повысить процент повторных покупок.

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На практической части мероприятия участники построили «карту путешествия» потребителя: от первого контакта с компанией до заключения сделки или совершения покупки; рассчитали формулу выручки и разработали систему позиционирования. Предприниматели активно обсуждали кейсы, предлагали свои варианты для развития бизнесов. Участники вместе с экспертом проанализировали рынок танцевальных школ и продумали стратегию продвижения компаний в этой сфере.

Мастер-класс завершился презентацией командных работ. Одна из групп представила проект салона красоты, ключевое преимущество которого — наличие мастера из Франции. Участники предложили две стратегии развития бизнеса: расширять штат сотрудников и нанимать зарубежных специалистов или переквалифицироваться в модный Dry Bar, который предлагает тематические услуги (образ для делового вечера, театра и т.д.).

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- Именно такие практические мастер-классы помогают идти в ногу со временем и понять, хватает ли тебе управленческих навыков или нет. В первую очередь, мне было важно получить новые знания по стратегическому развитию, так как каждому руководителю необходимо понимать, что клиенту будет важно не сегодня, а завтра. Очень помогает, что эксперт говорит доступным языком, все моментально запоминается, — комментирует участник программы «Бизнес класс» Чекмарев Роман, руководитель отдела продаж крупной федеральной сети по продаже мебели «Дэфо».

- Предпринимателю всегда нужно быть на связи со своими покупателями. Важно уметь слышать целевую аудиторию и понимать ее потребности. Обратная связь позволяет подготовить клиентоориентированное предложение и сформировать грамотное позиционирование продукта, — говорит Илья Балахнин, эксперт программы «Бизнес класс». — Именно поэтому на мастер-классе мы изучали такой эффективный инструмент, как «карта путешествия» потребителя, которая позволяет узнать мысли, чувства и мотивы клиентов на каждом из этапов совершения покупки. Надеюсь, полученные знания помогут участникам составить четкий портрет своей аудитории и повысить ее лояльность.