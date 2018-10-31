В Балашове рецидивист ограбил 71-летнюю женщину на 200 рублей
В момент задержания преступник находился в тюрьме за другое преступление
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Грабителя открыто похитившего у 71-летеней старушки 200 рублей спустя 10 месяцев нашли среди арестованных в тюрьме. После ограбления старушки подозреваемый попался на краже и незаконному обороту наркотиков.
46-летний следственно-арестованный проживает в городе Балашов. Кроме уже имеющихся у него обвинений против него возбуждено уголовное дело по статье грабеж.
Как выяснилось, в криминальной истории подозреваемого грабителя всего 10 судимостей.