2018-10-31T12:39:29+03:00
Происшествия

В Балашове рецидивист ограбил 71-летнюю женщину на 200 рублей

В момент задержания преступник находился в тюрьме за другое преступление
Тимур Гадеев
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Грабителя открыто похитившего у 71-летеней старушки 200 рублей спустя 10 месяцев нашли среди арестованных в тюрьме. После ограбления старушки подозреваемый попался на краже и незаконному обороту наркотиков.

46-летний следственно-арестованный проживает в городе Балашов. Кроме уже имеющихся у него обвинений против него возбуждено уголовное дело по статье грабеж.

Как выяснилось, в криминальной истории подозреваемого грабителя всего 10 судимостей.

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