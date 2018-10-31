В Саратове задержали избившего продавщицу
Подозреваемый хотел похитить алкоголь на 1000 рублей
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Полицейские задержали подозреваемого в избиении продавщицы.
- В Заводском районе, по «горячим» следам, полицейские задержали за грабеж ранее судимого 37-летнего мужчину. Два дня назад он избил продавщицу магазина на улице Огородная и пытался похитить алкоголь на сумму 1042 рубля, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен до суда под подписку о невыезде.