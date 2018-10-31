2018-10-31T12:18:48+03:00
Происшествия

В Саратове задержали избившего продавщицу

Подозреваемый хотел похитить алкоголь на 1000 рублей
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские задержали подозреваемого в избиении продавщицы.

- В Заводском районе, по «горячим» следам, полицейские задержали за грабеж ранее судимого 37-летнего мужчину. Два дня назад он избил продавщицу магазина на улице Огородная и пытался похитить алкоголь на сумму 1042 рубля, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен до суда под подписку о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области возбудили три дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов
Радаев наградил лучших аграриев Саратовской области
У жительницы Саратовской области зек из Самары украл деньги по телефону
Депутат Гордумы помогла пенсионерам познакомиться с живописью Шишкина
Названы самые крупные должники за тепло в Саратовской области
В Заводском районе рецидивист выломал стену гаража
Николай Панков: Надо исключить возможность использования земли не в интересах жителей
В Базарном Карабулаке медаботника обвинили в мошенничестве
Под Саратовом мужчина поджег сено тещи после ссоры
Заводской район и центр Саратова остались без воды
Николай Панков: Две палаты парламента представляют нашу страну на международном форуме
Предприниматели из Саратова узнали, как увеличить продажи с помощью управления клиентским опытом
Саблист из СГЮА победил на всероссийском турнире
В Балашове рецидивист ограбил 71-летнюю женщину на 200 рублей
Саратов может стать столицей Тотального диктанта
На границе Саратовской области задержан подозреваемый в экстремизме
В Балашове убийцу 78-летней пенсионерки признали невменяемым
В Саратовской области выбрали лучшие летние лагеря
В Пучачеве осудили сотрудника колонии
В Пугачеве при странных обстоятельствах погиб водитель Ford Focus
В Саратове отменили публичные слушания по изменения Устава города
В Энгельсе на пешеходном переходе сбили женщину
Зампред правительства Алексей Стрельников поздравил аграриев с Днем работников сельского хозяйства