В Саратове задержали избившего продавщицу

СЕГОДНЯ 12:18 2018-10-31T12:18:48+03:00

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Полицейские задержали подозреваемого в избиении продавщицы.

- В Заводском районе, по «горячим» следам, полицейские задержали за грабеж ранее судимого 37-летнего мужчину. Два дня назад он избил продавщицу магазина на улице Огородная и пытался похитить алкоголь на сумму 1042 рубля, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен до суда под подписку о невыезде.