2018-10-31T12:00:58+03:00
Происшествия

На границе Саратовской области задержан подозреваемый в экстремизме

Житель Центрально-Азиатского региона пытался выехать из России на автомобиле
Тимур Гадеев
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Накануне на границе Саратовской области с Казахстаном, на пограничном пункте пропуска в Озинках задержали подозреваемого в экстремизме.

Задержанный объявлен в розыск в одной из Центрально-Азиатских стран за участие в экстремистском сообществе. Подозреваемый пытался покинуть пределы России и вернуться на Родину на легковом автомобиле. При себе у него не было оружия или других запрещенных предметов. Сопротивления он не оказал, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.

В настоящее время задержанный передан полиции и на днях будет этапирован в одну из Центрально-Азиатских стран, где он объявлен в розыск.

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