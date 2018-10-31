В Балашове убийцу 78-летней пенсионерки признали невменяемым

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-31T11:28:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Балашовский суд признал 60-летнего убийцу психически не здоровым и вместо колонии отправили в психиатрическую больницу.

- Следствием и судом установлено, что 11 ноября 2017 года вечером подсудимый находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился в гости к своим соседям.

Позвонив в дверь их квартиры, он представился сотрудником полиции. После того как 78-летний хозяин впустил его в квартиру, мужчина стал требовать от пожилых

людей деньги и документы на квартиру. Когда ему отказали подсудимый взял с кухонного стола нож и нанес им

удар в область шеи 76-летней женщине, спавшей на кровати, после чего с места происшествия скрылся. От полученного ранения женщина скончалась на месте, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

В ходе расследования уголовного дела 60-летнему мужчине проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Из медицинского заключения следует, что подсудимый не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства.

Постановлением суда мужчина освобожден от уголовного наказания и направлен на принудительное лечение в психбольницу.