В Пучачеве осудили сотрудника колонии

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-31T11:04:25+03:00

За незоконный оборот наркотиков сотруднику УФСИН дали 3 года и 6 месяцев колонии

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Бывший сотрудник исправительного учреждения признан виновным в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и приготовлении к получению взятки от осужденного.

- Следствием и судом установлено, что в июле 2018 года Александр Бородин, являясь начальником отряда колонии №4 пообещал осужденному, отбывающему здесь наказание доставить и передать за 50 000 рублей наркотическое средство массой более 80 граммов, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Однако осуществить эту сделку Бородину так и не удалось, сотрудники

УФСБ России по Саратовской области, ГУ МВД и УФСИН региона задержали подозреваемого с «поличным».

Приговором суда Александра Бородина лишили свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 205 тысяч рублей.