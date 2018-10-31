В Пучачеве осудили сотрудника колонии
Бывший сотрудник исправительного учреждения признан виновным в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и приготовлении к получению взятки от осужденного.
- Следствием и судом установлено, что в июле 2018 года Александр Бородин, являясь начальником отряда колонии №4 пообещал осужденному, отбывающему здесь наказание доставить и передать за 50 000 рублей наркотическое средство массой более 80 граммов, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.
Однако осуществить эту сделку Бородину так и не удалось, сотрудники
УФСБ России по Саратовской области, ГУ МВД и УФСИН региона задержали подозреваемого с «поличным».
Приговором суда Александра Бородина лишили свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 205 тысяч рублей.