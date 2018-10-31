В Пугачеве при странных обстоятельствах погиб водитель Ford Focus

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-31T10:29:57+03:00

Перед гибелью водитель иномарки столкнулся с двумя автомобилями

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Накануне в полицию Пугачевского района поступило сообщение, что во дворе дома №212/218 на Революционном проспекте, в автомобиле Ford Focus обнаружен труп 51-летнего мужчины.

- В ходе проверки выяснилось, что ранее погибший водитель автомобиля Ford Focus допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21124 и автомобилем Huandai, — рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД по Саратовской области.

По предварительным данным, причина смерти погибшего водителя никах не связана с предшествующими ДТП.