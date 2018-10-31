В Саратове отменили публичные слушания по изменения Устава города

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-31T10:20:07+03:00

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В Саратове отменили публичные слушания по внесению изменений в Устав города.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, соответствующее постановление подписал глава города Михаил Исаев.

- Предлагаемые изменения в один из главных документов города вызвали большой общественный резонанс. В связи с этим было принято решение отменить публичные слушания для того, чтобы депутаты смогли доработать вносимые поправки. Они должны быть прозрачны и понятны горожанам, — заявил Михаил Исаев.

Ранее депутат облдумы Николай Бондаренко сообщал, что на них планировалось обсудить увеличение пенсий депутатам и предполагал, что слушания могут быть отменены.