2018-10-31T10:20:07+03:00
Общество

В Саратове отменили публичные слушания по изменения Устава города

Ранее предполагалось обсудить увеличение пенсий депутатам
Екатерина Семенова
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В Саратове отменили публичные слушания по внесению изменений в Устав города.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, соответствующее постановление подписал глава города Михаил Исаев.

- Предлагаемые изменения в один из главных документов города вызвали большой общественный резонанс. В связи с этим было принято решение отменить публичные слушания для того, чтобы депутаты смогли доработать вносимые поправки. Они должны быть прозрачны и понятны горожанам, — заявил Михаил Исаев.

Ранее депутат облдумы Николай Бондаренко сообщал, что на них планировалось обсудить увеличение пенсий депутатам и предполагал, что слушания могут быть отменены.

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