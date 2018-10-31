В Саратовской области выбрали лучшие летние лагеря

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-31T11:06:08+03:00

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В Саратове выбрали лучшие летние детские лагеря.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, решение было принято 30 октября на заседании межведомственной комиссии по организации детского отдыха.

В 2018 году в номинации «Лучшее учреждение отдых и оздоровления детей сезонного действия» победу завоевал лагерь «имени Дубинина» (Татищевский район). Второе место досталось лагерю «Колос» Балашовского района. Третье место занял лагерь «Молодежный» Саратова.

В номинации «Лучшее учреждение отдыха и оздоровления детей круглогодичного действия» первое место занял лагерь «Ровесник» (ОАО «Саратовнефтегаз»), второе место — центр «Лазурный», третье — лагерь «Орленок».