2018-10-31T11:06:08+03:00
Общество

В Саратовской области выбрали лучшие летние лагеря

В минобразе подвели итоги летней оздоровительной кампании
Екатерина Семенова
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В Саратове выбрали лучшие летние детские лагеря.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, решение было принято 30 октября на заседании межведомственной комиссии по организации детского отдыха.

В 2018 году в номинации «Лучшее учреждение отдых и оздоровления детей сезонного действия» победу завоевал лагерь «имени Дубинина» (Татищевский район). Второе место досталось лагерю «Колос» Балашовского района. Третье место занял лагерь «Молодежный» Саратова.

В номинации «Лучшее учреждение отдыха и оздоровления детей круглогодичного действия» первое место занял лагерь «Ровесник» (ОАО «Саратовнефтегаз»), второе место — центр «Лазурный», третье — лагерь «Орленок».

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