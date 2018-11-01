2018-11-01T07:44:08+03:00
Общество

Клиентам Банка ВТБ (ПАО) предлагают наказать его за нарушения

Роспотребнадзор готов оказать консультативную и информационную помощь
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Управление Роспотребнадзора по Саратовской области обратилось к клиентам Банка ВТБ (ПАО) с предложением консультаций и информационной помощи по фактам нарушений прав граждан, допущенных кредитной организацией.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, они отстояли свою позицию в Арбитражном суде Саратовской области и в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.

Кредитную организацию уличили в ряде нарушений:

- Условиями участия в Программе страхования в рамках страхового продукта Финансовый резерв» в Банке ВТБ (ПАО), при заключении кредитного договора, предусмотрено взимание комиссии Банком за услугу по включению Заемщика в число участников Программы страхования в рамках Договора коллективного страхования, заключенного между Банком и страховой компанией;

- условиями кредитного договора ограничено право потребителя на возможность отказа от уступки прав (требований) по договору;

- кредитный договор содержит условие о заранее данном акцепте на списания со всех банковских счетов, открытых в Банке, денежных средств в погашение суммы задолженности по договору.

Суд взыскал с банка комиссию, которую тот ранее взял с клиента, убытки в виде процентов и компенсацию морального вреда. Решение уже вступило в силу.

- В случае если подобные условия есть в договорах у других клиентов, они могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по Саратовской области - Саратов, улица Вольская, 7, т. 22-86-19, 22-85-90, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

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