2018-10-31T10:45:26+03:00
Общество

Зампред правительства Алексей Стрельников поздравил аграриев с Днем работников сельского хозяйства

Он пожелал высоких урожаев и трудовых побед
Екатерина Семенова
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Заместитель председателя правительства Саратовской области Алексей Стрельников поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.

- Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Наша область входит в число регионов с развитым агропромышленным комплексом. Из года в год труженики села и перерабатывающих предприятий добиваются высоких результатов. Ширятся международные связи, продукция саратовских аграриев поставляется на рынки десятков стран мира.

Государство создает все необходимые условия для поступательного развития предприятий в сфере сельского хозяйства и переработки, поддерживает отечественного производителя.

Благодаря вам успешно реализуются новые проекты, выращиваются рекордные урожаи, возрождаются села, обеспечивается дальнейшее социально-экономическое развитие региона, достигаются новые рубежи. Вклад каждого из вас в общее дело, просто, невозможно переоценить.

Благодарю вас за любовь к родной земле, напряженный труд, ответственное отношение к делу!

Желаю высоких урожаев, трудовых побед, ярких свершений и достойной оценки вашего труда. Здоровья вам, вашим родным и близким, уюта в доме и достатка в семья! — сказал Алексей Стрельников.

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