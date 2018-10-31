Зампред правительства Алексей Стрельников поздравил аграриев с Днем работников сельского хозяйства
Заместитель председателя правительства Саратовской области Алексей Стрельников поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.
- Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Наша область входит в число регионов с развитым агропромышленным комплексом. Из года в год труженики села и перерабатывающих предприятий добиваются высоких результатов. Ширятся международные связи, продукция саратовских аграриев поставляется на рынки десятков стран мира.
Государство создает все необходимые условия для поступательного развития предприятий в сфере сельского хозяйства и переработки, поддерживает отечественного производителя.
Благодаря вам успешно реализуются новые проекты, выращиваются рекордные урожаи, возрождаются села, обеспечивается дальнейшее социально-экономическое развитие региона, достигаются новые рубежи. Вклад каждого из вас в общее дело, просто, невозможно переоценить.
Благодарю вас за любовь к родной земле, напряженный труд, ответственное отношение к делу!
Желаю высоких урожаев, трудовых побед, ярких свершений и достойной оценки вашего труда. Здоровья вам, вашим родным и близким, уюта в доме и достатка в семья! — сказал Алексей Стрельников.