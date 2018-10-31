В Балаково водитель врезался в стоящий автомобиль

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-31T09:48:15+03:00

В результате ДТП пострадали оба водителя

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Накануне в Балаково, 20 летний водитель ВАЗ 21102 спускаясь по улице Набережная Леонова не рассчитал скорость, не смог затормозить и врезался в стоящий на обочине автомобиль Chevrolet Niva.

- В результате столкновения 31-летний водитель NIVA и ВАЗа получили легкие увечья, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

Прибывшие на место происшествия медики рекомендовали пострадавшим амбулаторное лечение.