В Балаково водитель врезался в стоящий автомобиль
В результате ДТП пострадали оба водителя
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Накануне в Балаково, 20 летний водитель ВАЗ 21102 спускаясь по улице Набережная Леонова не рассчитал скорость, не смог затормозить и врезался в стоящий на обочине автомобиль Chevrolet Niva.
- В результате столкновения 31-летний водитель NIVA и ВАЗа получили легкие увечья, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.
Прибывшие на место происшествия медики рекомендовали пострадавшим амбулаторное лечение.