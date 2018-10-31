Депутат Гордумы помогла пенсионерам познакомиться с живописью Шишкина

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-31T15:55:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове депутат городской думы Светлана Глухова организовала экскурсию для представителей старшего поколения Ленинского района.

Координатор проекта «Старшее поколение» Светлана Глухова организовала экскурсию в культурно-выставочном центре «Радуга» для участников клуба дневного отделения филиала ГАУ СО «КЦСОН г. Саратова» по Ленинскому району.

29 октября 2018 года участники клубной деятельности посетили экскурсию на тему: «Живопись И. Шишкина». Они побывали в выставочном зале, где представлено 40 репродукций полотен художника, с интересом выслушали занимательный рассказ экскурсовода о нелегкой судьбе художника, его учебе и творческом пути.