2018-10-31T15:55:27+03:00
Общество

Депутат Гордумы помогла пенсионерам познакомиться с живописью Шишкина

Мероприятие прошло в культурно-выставочном центре «Радуга»
Екатерина Семенова
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В Саратове депутат городской думы Светлана Глухова организовала экскурсию для представителей старшего поколения Ленинского района.

Координатор проекта «Старшее поколение» Светлана Глухова организовала экскурсию в культурно-выставочном центре «Радуга» для участников клуба дневного отделения филиала ГАУ СО «КЦСОН г. Саратова» по Ленинскому району.

29 октября 2018 года участники клубной деятельности посетили экскурсию на тему: «Живопись И. Шишкина». Они побывали в выставочном зале, где представлено 40 репродукций полотен художника, с интересом выслушали занимательный рассказ экскурсовода о нелегкой судьбе художника, его учебе и творческом пути.

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