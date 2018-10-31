2018-10-31T09:29:45+03:00
Происшествия

В Саратове спалившего дом, машину и магазин мужчину отправили на обязательные работы

Также он должен возместить убытки на 4,3 млн рублей
Екатерина Семенова
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В Саратове вынесен приговор 47-летнему мужчине.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в уничтожении чужого имущества по неосторожности.

Как было установлено во время расследования, 5 мая в промежуток с 16:45 до 17:13 менеджер магазина запчастей вышел покурить во двор частного дома. Он кинул окурок в груду картонных коробок и ушел.

Тлеющая сигарета подожгла картон, пламя перекинулось на жилой дом, беседки, магазин.

В итоге огнем были уничтожены не только строения, но и легковой автомобиль, квадроцикл, автозапчасти и иное имущество. Сумма ущерба превысила 4,3 млн рублей.

Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ, а также к возмещению убытков.

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