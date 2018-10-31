В Ртищево в результате ДТП пострадала пешеход на тротуаре

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-31T09:25:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Ртищево, в 16:33, на улице Коммунальной, 32-летний водитель автомобиля Opel не уступил дорогу автомобилю Daewoo Neksia под управлением 39-летнего водителя и допустил столкновение.

- В результате ДТП автомобиль Daewoo Neksia выбросило с дороги и задней дверью ударило 36-летнюю женщину, которая шла по тротуару, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована.