2018-10-31T09:25:18+03:00
Происшествия

В Ртищево в результате ДТП пострадала пешеход на тротуаре

Женщину с травмами госпитализировали
Тимур Гадеев
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Накануне в Ртищево, в 16:33, на улице Коммунальной, 32-летний водитель автомобиля Opel не уступил дорогу автомобилю Daewoo Neksia под управлением 39-летнего водителя и допустил столкновение.

- В результате ДТП автомобиль Daewoo Neksia выбросило с дороги и задней дверью ударило 36-летнюю женщину, которая шла по тротуару, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована.

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