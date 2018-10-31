2018-10-31T12:03:33+03:00
Общество

Саратов может стать столицей Тотального диктанта

Для этого нужно проголосовать за него на сайте проекта
Екатерина Семенова
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Голосуйте за Саратов!Голосуйте за Саратов!
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Стартовало голосование за выбор столицы Тотального диктанта в 2019 году.

Саратов включен в число городов, которые могут принять у себя масштабное событие. Для этого он должен набрать большинство голосов до 19 ноября.

Стать столицей Тотального диктанта — означает, что именно в этом городе автор текста будет диктовать свое произведение.

13 лет подряд столицей был Новосибирск — родине Тотального диктанта. Лишь в 2018 году правила были изменены и право принимать у себя акцию получил Владивосток.

Теперь право побороться за победу получил и Саратов. Для этого нужно проголосовать за наш город на сайте Тотального диктанта.

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