Саратов может стать столицей Тотального диктанта
Для этого нужно проголосовать за него на сайте проекта
Голосуйте за Саратов!
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Стартовало голосование за выбор столицы Тотального диктанта в 2019 году.
Саратов включен в число городов, которые могут принять у себя масштабное событие. Для этого он должен набрать большинство голосов до 19 ноября.
Стать столицей Тотального диктанта — означает, что именно в этом городе автор текста будет диктовать свое произведение.
13 лет подряд столицей был Новосибирск — родине Тотального диктанта. Лишь в 2018 году правила были изменены и право принимать у себя акцию получил Владивосток.
Теперь право побороться за победу получил и Саратов. Для этого нужно проголосовать за наш город на сайте Тотального диктанта.