2018-10-31T08:23:33+03:00
Происшествия

В Саратове подросток с сообщником угнали 40-летнюю «копейку»

Их задержали у соседнего дома
Екатерина Семенова
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Полицейские Заводского района Саратова 30 октября в 03:30 задержали автомобиль ВАЗ-21011.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, машина «копейка» 1977 года выпуска была остановлена напротив дома №1 по улице Расковой.

В салоне автомобиля находились ранее судимые юноши — 18 и 17-ти лет.

Во время проверки было установлено, что машину они угнали от дома №1«а» на этой же улице. «Копейка» принадлежит 38-летнему гражданину, который получил ее назад в целости.

Возбуждено уголовное дело, молодые люди отправлены под подписку о невыезде.

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