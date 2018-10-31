Валерий Радаев: Саратовские аграрии — в числе передовиков

СЕГОДНЯ 08:15 2018-10-31T08:18:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.

- Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны агропромышленного комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы посвятили себя работе, с которой связаны благополучие людей, развитие территорий, продовольственная безопасность региона и всей страны.

АПК Саратовской области заслуженно в числе передовиков. Вы растите хлеб и собираете достойные урожаи, добиваетесь высоких результатов во всех отраслях сельского хозяйства. Вам в помощь современные технологии и техника, накопленные опыт и традиции, государственная поддержка и наука. Благодаря вашим усилиям качественная саратовская продукция хорошо известна, она конкурентоспособна и уверенно выходит на новые рынки.

Огромное уважение вызывает ваше стремление ставить большие задачи, браться за инвестиционные проекты, помогать в вопросах, от решения которых жизнь на селе становится лучше.

Дорогие друзья! Примите слова огромной признательности за ваш труд, верность избранной профессии! Пусть все ваши начинания будут успешны! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, добра и новых свершений во благо родной земли! – сказал глава региона.

Сегодня в правительстве состоится торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.