2018-10-31T08:18:51+03:00
Общество

Валерий Радаев: Саратовские аграрии — в числе передовиков

Губернатор поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото правительства Саратовской областиФото правительства Саратовской области
Изменить размер текста:

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.

- Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны агропромышленного комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы посвятили себя работе, с которой связаны благополучие людей, развитие территорий, продовольственная безопасность региона и всей страны.

АПК Саратовской области заслуженно в числе передовиков. Вы растите хлеб и собираете достойные урожаи, добиваетесь высоких результатов во всех отраслях сельского хозяйства. Вам в помощь современные технологии и техника, накопленные опыт и традиции, государственная поддержка и наука. Благодаря вашим усилиям качественная саратовская продукция хорошо известна, она конкурентоспособна и уверенно выходит на новые рынки.

Огромное уважение вызывает ваше стремление ставить большие задачи, браться за инвестиционные проекты, помогать в вопросах, от решения которых жизнь на селе становится лучше.

Дорогие друзья! Примите слова огромной признательности за ваш труд, верность избранной профессии! Пусть все ваши начинания будут успешны! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, добра и новых свершений во благо родной земли! – сказал глава региона.

Сегодня в правительстве состоится торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Назначен новый прокурор Ровенского района
В Саратове подросток с сообщником угнали 40-летнюю «копейку»
На Астраханской встали трамваи №3 и 11
Отключена вода на улице Крайняя
В среду в Саратовской области осадков не ожидается
Отключена холодная вода на десятках улиц Саратова
Радаев: Повышение инвестиционной активности в регионе — это эффект от господдержки и максимального благоприятствования инвесторам и бизнесу
Саратовский университет отметит День К.Л. Мюфке
В Саратовскую колонию пытались пронести запрещенные предметы
Сергей Аренин провел личный прием в Петровском районе
В Саратовской области пенсионерка задолжала спортивным брендам 800 тыс. рублей
По факту смерти вольского водителя в гараже начата проверка
Саратовский спектакль на японском языке стал лучшей постановкой России
Депутат Гордумы Сергей Агапов проверил параметры отопления в доме Заводского района
В Саратове возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий