Отключена холодная вода на десятках улиц Саратова
вернуть водоснабжение обещают в 6 утра
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Для ремонта водопровода до утра среды, 31 октября, отключена холодная вода жителям следующих улиц:
Танкистов, 99-201, 205-213 (нечетные номера домов), Техническая, 14б, Городская, 74, Блинова, 13-50 (нечетные номера домов), Антонова, 14б-26г (четные номера домов), ул. Романтиков, 44, 46а, 2-ой пр. Блинова, 3-8а, 3-я Окольная 17/1, 4-я Окольная, 15, 15а, Депутатская, 45, 1-й Изобильный пр-д, 2. Частные жилые дома пос. Саксагай, Мирный, Молочка, улиц Плодородная, Гуселка 1-я Семхоз, Черниговская, 2-я Песочная, Песочная, Чкалова, Гусельская, Тележная, Восточная, Енисейская, Овражная, Белинского, Куйбышева, Полевая.