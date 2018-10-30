Саратовский университет отметит День К.Л. Мюфке

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-30T17:17:00+03:00

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1 ноября в СГУ состоится День Карла Людвиговича Мюфке. Праздничная программа приурочена к 150-летию архитектора и строителя университетских корпусов.

В 11:00 сотрудники и студенты университета возложат цветы к могиле К.Л. Мюфке на Воскресенском кладбище.

С 11:30 до 13:00 пройдут экскурсии для студентов по университетскому городку «Это построил Карл Мюфке...». Сбор групп – в вестибюле XI корпуса СГУ. Продолжительность экскурсии – 40 минут. Присоединиться к группе может любой желающий.

На 13:00 запланировано открытие выставки, посвященной Мюфке. Она будет экспонироваться в арт-галерее X корпуса СГУ.

В 14:00 начнётся расширенное заседание Ученого совета СГУ, посвященного презентации фотоальбома «Архитектурный комплекс Саратовского университета: от замысла к воплощению. Этапы строительства в фотодокументах (1910-1926)».

В 17:30 в Большой физической аудитории III корпуса состоится студенческий вечер «К.Л. Мюфке и поэзия его времени». Кроме того, с 11:30 до 17:00 у входа в III корпус и в вестибюле можно будет сделать селфи в ретро-стиле на фоне фотографий, посвященных строительству университетских корпусов.

Мероприятия, приуроченные к юбилею К.Л. Мюфке, проходили в СГУ на протяжении всего года. Например, в июне была открыта фотовыставка о жизни знаменитого архитектора. В середине октября волонтеры СГУ продолжили ежегодную традицию и убрались на могиле К.Л. Мюфке на Воскресенском кладбище.